В Минздраве пояснили порядок вакцинации при болезни

При выявлении любого заболевания после первой фазы вакцины от коронавируса можно отложить вторую дозу прививки. Об этом сообщает РИА «Новости»РИА со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководителя Федерального консультационного центра по вакцинации Оксану Драпкину.

«Если человек вдруг заболевает не COVID, а другим заболеванием, то вторую вакцинацию нужно еще отложить на две-четыре недели», — рассказала Драпкина на онлайн-вебинаре «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО».

Она также напомнила, что вторая часть прививки делается не ранее, чем на 21 день после первой. При этом допускается продление этого срока на 7-10 дней.

Ранее Драпкина рассказала, что в некоторых случаях лучше отложить вакцинацию. В частности, при острых респираторных заболеваниях, температуре и во время обострения хронических болезней. По ее словам, организм в это время борется с другим заболеванием и «антительный ответ» на прививку может быть хуже.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».