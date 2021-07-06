Суд в Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего главу Белгазпромбанка и экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу, сообщает БелТА со ссылкой на решение суда.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима <...>, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет», — зачитал приговор судья Верховного суда Игорь Любовицкий.

Помимо этого, с Бабарико в счет погашения причиненного ущерба взыщут штраф в размере 5 тыс. базовых величин (свыше $57 тыс.) и 46 млн рублей (более $18 млн).

Бабарико был арестован в июне 2020 года. Ему вменяется в вину уклонение от уплаты налогов, финансовые махинации, а также дача взятки. Сторона обвинения требовала для него 15 лет тюрьмы. Бабарико своей вины не признал и назвал дело против себя политически мотивированным, отказавшись от дачи показаний в суде.

Приговор Верховного суда Белоруссии обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.