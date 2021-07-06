Врач предупредила россиян о паразитах, способных внедряться в кожу через воду

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала об опасности паразитов-церкарий, с которыми можно столкнуться при купании в водоемах.

«Церкарии — это личинки, которые разводятся в грязной и теплой воде. Особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы <…> Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так», — рассказала специалист.

В то же время Чернышева подчеркнула, что отдыхающие в разрешенных для купания местах с подобной проблемой не столкнутся. Опасность укуса циркарий существует в прочих водоемах.

Врач также рассказала, что делать в случае контакта с паразитом.

«Пораженную зону можно обработать мазью, которая снимает зуд. Врач со своей стороны посоветует, нужно ли применять антигистаминные препараты. Ведь если было множественное внедрение личинок, может даже подняться температура», — объяснила Чернышева.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней ПИМУ Наталья Сенягина напомнила россиянам, что при купании в водоемах со стоячей водой можно подцепить церкариоз — «болезнь купальщиков».