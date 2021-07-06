В посольстве России на Кубе рассказал о ситуации с российскими туристами

Посол России на Кубе Андрей Гуськов и генеральный консул Нана Мгелазде прокомментировали ситуацию с российскими туристами, которых изолировали с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает ТАСС.

«Кубинцами было принято решение для ускорения процесса провести всем российским туристам экспресс-тесты. Результаты пока неизвестны», — заявила Нана Мгелазде.

По мнению Гуськова, несмотря на правильные действия кубинских властей по обнаружению и сдерживанию коронавирусной инфекции, Куба может потерять популярность как туристическое направление для России.

«Резонанс от ситуации с изолированными туристами не способствует продвижению путешествий на Кубу из нашей страны. Именно поэтому мы сейчас ведем упорную работу вместе с нашими кубинскими партнерами по решению этой ситуации. Это крайне важно и потому, что каждую неделю Куба принимает 12 рейсов из РФ с большим числом пассажиров». — заявил Гуськов.

По данным российского дипломатического представительства, из 142 изолированных российских туристов коронавирусом заражены 55 человек.