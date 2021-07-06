В России изменились стандарты начального и общего образования

В России изменились федеральные стандарты начального и общего школьного образования, указано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в учебной программе для младшеклассников и учеников средней школы появятся дополнения, которые позволят детям развивать так называемые soft skills, или надпрофессиональные социальные навыки — например, общения и работы в команде. Об этом ранее говорил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования... Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», — указано в документе.

Среди дополнений в учебной программе указаны также моменты, касающиеся экологического и гражданского патриотического воспитания, а также стандартов удаленного обучения при помощи электронных и дистанционных образовательных технологий.

Ранее в России вознамерились проверить все школьные учебники истории.