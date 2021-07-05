Представившийся депутатом мужчина напал на врача в Саратове

Мужчина, который представился депутатом, напал на врача в приемном отделении одной из саратовских больниц, сообщило учреждение в Instagram.

Сообщается, что нападавший приехал в отделение скорой помощи в городской больницы №6 в ночь на 5 июля, сопровождая пациента.

«Пациента сопровождал молодой мужчина с явными признаками неадекватного состояния. Мужчина представлялся «депутатом города Энгельса Владовичем», ругался с медицинским персоналом, оскорблял врачей. Терапевт, дежурившая на ночной смене в больнице, попыталась успокоить пациента. В ответ мужчина напал на врача. Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР [группe быстрого реагирования]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что терапевту первую помощь оказали коллеги по больнице, и сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавшего, информацию о нем учреждение не сообщает. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что полицейский застрелил пациента, напавшего на врачей скорой помощи в Подмосковье.