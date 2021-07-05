Германия ослабит ограничения для прибывающих из России

Германия с 7 июля ослабит ограничения, введенные из-за коронавируса, для прибывающих из России. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.

С 7 июля Россия будет перенесена в список стран с высокой заболеваемостью. Это означает, что для лиц, въезжающих из РФ, будет смягчен карантин: его можно будет закончить, предоставив справку о вакцинации, документы о перенесенном коронавирусе или отрицательный тест, сделанный на пятый день. Ранее россияне должны были находиться на самоизоляции не менее двух недель.

Также Германия смягчила ограничения для Великобритании, Португалии, Индии и Непала.

Ранее стало известно, что Австрия с 8 июля вносит Россию с список красных государств по коронавирусу из-за распространения мутаций.