Автонавигатор заговорит голосом кота Матроскина

Кот Матроскин стал самым популярным персонажем студии «Союзмульфильм», свидетельствуют результаты тематического опроса в социальных сетях. Его голос появится в навигаторе 2ГИС, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

«В честь 85-летнего юбилея киностудия «Союзмультфильм» в мае-июне 2021 года на площадках соцсетей провела опрос «Турнир героев», где пользователям предлагалось проголосовать за любимого мультперсонажа. В акции приняли участие свыше 2500 пользователей, которые выбрали победителем Кота Матроскина», — говорится в совместном релизе 2ГИС и «Союзмультфильма».

Кот Матроскин в озвучке актера Антона Табакова добавлен в пакет навигатора 2ГИС, добавляется в сообщении.

Персонаж, рассказали в компании, подскажет не только, как добраться до пункта назначения, но и поможет не забыть зарядку, например. «А зарядку кто будет подключать? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?» — спросит Матроскин у водителя или пешехода.

А на пост ДПС впереди он отреагирует крылатой фразой: «Усы, лапы и хвост — вот мои документы! Впереди постовой Печкин».

«Харизматичность, рассудительность, хозяйственность — характерные черты нашего Кота, которые помогут пользователям навигатора 2ГИС совершенно точно не потеряться в пути и получить массу положительных эмоций», — цитируются в релизе слова генпродюсера киностудии «Союзмультфильм» Юлии Осетинской.

Ранее для туристов запустили первую электричку в деревню Простоквашино — она отправляется из Нижнего Новгорода.