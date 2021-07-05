Автонавигатор заговорит голосом кота Матроскина

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Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино» Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино»
«Союзмультфильм»

Кот Матроскин стал самым популярным персонажем студии «Союзмульфильм», свидетельствуют результаты тематического опроса в социальных сетях. Его голос появится в навигаторе 2ГИС, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

«В честь 85-летнего юбилея киностудия «Союзмультфильм» в мае-июне 2021 года на площадках соцсетей провела опрос «Турнир героев», где пользователям предлагалось проголосовать за любимого мультперсонажа. В акции приняли участие свыше 2500 пользователей, которые выбрали победителем Кота Матроскина», — говорится в совместном релизе 2ГИС и «Союзмультфильма».

Кот Матроскин в озвучке актера Антона Табакова добавлен в пакет навигатора 2ГИС, добавляется в сообщении.

Персонаж, рассказали в компании, подскажет не только, как добраться до пункта назначения, но и поможет не забыть зарядку, например. «А зарядку кто будет подключать? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн?» — спросит Матроскин у водителя или пешехода.

А на пост ДПС впереди он отреагирует крылатой фразой: «Усы, лапы и хвост — вот мои документы! Впереди постовой Печкин».

«Харизматичность, рассудительность, хозяйственность — характерные черты нашего Кота, которые помогут пользователям навигатора 2ГИС совершенно точно не потеряться в пути и получить массу положительных эмоций», — цитируются в релизе слова генпродюсера киностудии «Союзмультфильм» Юлии Осетинской.

Ранее для туристов запустили первую электричку в деревню Простоквашино — она отправляется из Нижнего Новгорода.