Тесты на коронавирус застрявших на Кубе россиян оказались положительными

Повторное тестирование показало, что 52 россиянина, остающихся на Кубе, заразились коронавирусом. Об этом заявил генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе, сообщает ТАСС.

«Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», — сказала она.

По ее словам, российским властям удалось договориться, чтобы туристов не выселяли из гостиниц.

Ранее самоизоляция была отменена уже для 106 российских туристов на Кубе, чьи ПЦР-тесты оказались отрицательными. Они могут вернуться к отдыху.

До этого посол Кубы в России Хулио Гармендия заявил, что будут обеспечены все меры, нужные для оперативного решения ситуации с российскими туристами в Варадеро. Путешественники из РФ прибыли на Кубу на трех рейсах в период с 30 июня по 2 июля.