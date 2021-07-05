Тесты на коронавирус застрявших на Кубе россиян оказались положительными

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Global Look Press

Повторное тестирование показало, что 52 россиянина, остающихся на Кубе, заразились коронавирусом. Об этом заявил генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе, сообщает ТАСС.

«Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», — сказала она.

По ее словам, российским властям удалось договориться, чтобы туристов не выселяли из гостиниц.

Ранее самоизоляция была отменена уже для 106 российских туристов на Кубе, чьи ПЦР-тесты оказались отрицательными. Они могут вернуться к отдыху.

До этого посол Кубы в России Хулио Гармендия заявил, что будут обеспечены все меры, нужные для оперативного решения ситуации с российскими туристами в Варадеро. Путешественники из РФ прибыли на Кубу на трех рейсах в период с 30 июня по 2 июля.