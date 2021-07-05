МГУ не допускает к работе не привившихся от COVID-19 сотрудников

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Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в... Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в...
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в...
Евгений Филиппов/РИА «Новости»

В МГУ с 5 июля перестали допускать на рабочие места не привившихся от коронавируса сотрудников, сообщается на сайте вуза.

«<...> с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», — говорится в сообщении.

В то же время в вузе отметили, что допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом.

Ранее сообщалось, что российские университеты готовятся начать учебный год в смешанном формате. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, у университетов есть право допускать в аудитории только вакцинированных студентов или же тех, кто предоставит справки об антителах или наличии противопоказаний к прививке.