МГУ не допускает к работе не привившихся от COVID-19 сотрудников

В МГУ с 5 июля перестали допускать на рабочие места не привившихся от коронавируса сотрудников, сообщается на сайте вуза.

«<...> с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации», — говорится в сообщении.

В то же время в вузе отметили, что допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом.

Ранее сообщалось, что российские университеты готовятся начать учебный год в смешанном формате. По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, у университетов есть право допускать в аудитории только вакцинированных студентов или же тех, кто предоставит справки об антителах или наличии противопоказаний к прививке.