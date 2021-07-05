В Сочи снизилась интенсивность ливней

Интенсивность осадков в Сочи снизилась, уровень воды в реках возвращается к нормативным отметкам. Об этом рассказал представитель властных структур Краснодарского края, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время сформированы группы, которые ведут работу по оценке нанесенного ущерба.

«На данный момент интенсивность осадков снизилась, уровни рек возвращаются в норму. Работают группы по оценке ущерба», — сказал представитель местной власти.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. Дождь до сих пор не утих. В некоторых частях города движение транспорта заблокировано. Местные жители делятся в соцсетях фотографиями и видео автомобилей, которые заглохли из-за подтоплений.

Власти города объявили штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 22 м/с, а также образование смерчей над морем. В Адлерском районе из-за сильного ветра на людей упало дерево. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Ранее сообщалось, что в оперативном штабе Краснодарского края призвали жителей Сочи приготовиться к возможной эвакуации из-за угрозы наводнения.