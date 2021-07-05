Кардиолог заявил, что с болезнями сердца и сосудов можно привиться от коронавируса

Академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества Юрий Беленков рассказал, можно ли прививаться от коронавируса людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки», — сказал он.

Специалист уточнил, что вакцинация от коронавируса наоборот показана людям с проблемами с сосудами и сердцем, так как они подвержены риску тяжелого течения заболевания.

Ранее иммунолог рассказал о порядке вакцинации для аллергиков.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».