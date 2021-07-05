Врио ректора МГТУ «Станкин» стал Владимир Серебренный

Временно исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета «Станкин» назначен Владимир Серебренный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

«Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Владимир Серебренный вступает в полномочия с 6 июля 2021 года», — заявили в ведомстве.

До этого Серебренный был деканом кафедры «Робототехнических систем и мехатроники» в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В начале этого года скончалась ректор «Стакина» Елена Катаева. Она умерла на 64-м году жизни. После ее смерти временно исполняющим обязанности ректора стал заведующий кафедрой автоматизированных систем обработки информации и управления МГТУ «Станкин» Алексей Капитанов.