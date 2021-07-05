ФСБ обнародовала данные о массовом убийстве нацистами жителей Сальска

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Истощенные узники концлагеря Бухенвальд, апрель 1945 года Истощенные узники концлагеря Бухенвальд, апрель 1945 года
Истощенные узники концлагеря Бухенвальд, апрель 1945 года
AP

В годы Великой Отечественной войны нацисты устроили «конвейер смерти» в городе Сальске Ростовской области, ежедневно расстреливая мирное население, город был оккупирован с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Об этом говорится в рассекреченных материалах ФСБ, передает РИА «Новости».

Среди этих документов представлена копия акта о массовых убийствах гитлеровцев в Сальске, составленного специальной комиссией спустя несколько дней после освобождения города в конце января 1943 года. В акте сказано, что злодеяния совершались в карьерах кирпичного завода №1, нередко на этом месте расстреливали в сутки более чем 100 человек, а их останки сбрасывали в котлован.

«Таких котлованов, наполненных трупами расстрелянных, насчитывается до 30», — говорилось в документе.

ФСБ также рассекретила схему кирпичного завода с указанием мест захоронений пленных, составленную на основе показаний свидетелей в КГБ СССР в 1963 году.

Отмечается, что трупы убитых также были обнаружены в четырех силосных ямах в колхозе «Веселый». Всего в Сальске было расстреляно более 3 тыс. человек, при этом еврейское население города и цыгане за период оккупации были полностью уничтожены.

Ранее сообщалось, что Россия и Германия обменялись информацией о преступлениях гитлеровцев в деревне Жестяная Горка в 1941-1943 годах.