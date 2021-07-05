Минздрав запустит цифровой генетический паспорт пациентов всех возрастов

Министерство здравоохранения России создает генетические профили пациентов, начиная с новорожденных. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в ходе поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.

Отмечается, что в таком паспорте будут представлены данные о геномном секвенировании.

«С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека», — сказал министр.

По его словам, таким образом, система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления болезней.

Ранее Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса для вакцинации иностранных студентов в России уже подготовлена.