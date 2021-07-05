Врачи предупредили, что курение после вакцинации может привести к образованию тромбов

Курение, как и употребление алкоголя в течение нескольких дней после вакцинации может привести к тромбообразованию. Об этом сообщили опрошенные ТАСС медики.

«После вакцинации начинает активно работать иммунитет, при этом человек может испытывать гриппоподобный синдром: повышение температуры вплоть до лихорадки, интоксикация, слабость, головная боль, снижение аппетита и так далее. Конечно, происходящая извне интоксикация организма путем курения, вдыхания вредных веществ — это дополнительный стресс для оргазма», — рассказал врач-пульмонолог Алексей Никишенков.

По его словам, стоит воздержаться и от курения электронных сигарет. Подобные рекомендации дает и директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа. Она предупреждает, что после вакцинации человек испытывает влияние на свой организм факторов, ведущих при коронавирусе: загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование.

«Чтобы исключить их нельзя пить [алкоголь] и курить», — подчеркнула Лапа.

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что повторно вакцинироваться от коронавируса следует другим препаратом, отличным от первого. По ее словам, это позволит достичь коллективного иммунитета и отреагировать на разные мутации.