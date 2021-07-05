Байден заявил о восстановлении США после пандемии

Соединенные штаты пока не победили коронавирус, но страна активно восстанавливается после пандемии. Об это заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, вирус больше «не парализует» страну, и власти «ближе, чем когда-либо» к объявлению о том, что соединенные штаты свободны от COVID-19.

«Предприятия открываются и вновь нанимают работников. Мы видим рекордный рост числа новых рабочих мест и рекордный экономический рост, лучший за четыре десятилетия и, я бы добавил к этому, что также и лучший в мире», — сказал Байден.

Помимо этого, президент США призвал граждан страны активнее вакцинироваться, чтобы быстрее победить коронавирус. По его словам, это «самый патриотический шаг», который они могут сделать.

«Так что, пожалуйста, если вы еще не вакцинировались, сделайте, сделайте это прямо сейчас», — подчеркнул Байден.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффри Зинтс сообщил, что власти США в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране готовы использовать так называемые бустерные (третьи) дозы вакцин против COVID-19. Однако, по его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято по итогам клинических исследований, которые продолжаются.