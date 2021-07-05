Более 150 российских туристов изолированы на Кубе

Более 150 жителей России, прилетевших на Кубу, изолированы в отелях и ждут результатов повторных ПЦР-тестов. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

Власти страны собирались их в специальную гостиницу--обсерватор, но дипломаты убедили их оставить россиян в своих гостиничных номерах.

«Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это - достаточно много», — рассказала Мгеладзе.

По ее словам, еще 130 человек были изолированы в последующие дни. Кроме того, среди прилетевших до 29 июня в гостинице—обсерваторе находятся 14 россиян. У них подтвержден COVID-19, один мужчина был госпитализирован.

При этом сами российские туристы утверждают, что никто их них не болеет: многие прошли вакцинацию и у них есть справки о наличии антител, а также результаты ПЦР—тестов, сделанных в день отлета.

«Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжелая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, - кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях», — отметила Мгеладзе.

Ранее в Госдуме предложили проводить обязать гостиницы, санатории и пансионаты проводить экспресс-тестирование на коронавирус нового типа туристов при заезде, чтобы избежать массовых заражений, которые могут привести к полному закрытию курортов.