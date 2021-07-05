По прогнозам синоптиков, в Крыму и на юге России ожидаются сильные ливни

Штормовой ветер с градом и ливнями ожидаются в начале недели в Крыму, на Урале и на юге России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов», — сообщил Вильфанд.

В Крыму, по его прогнозам, порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, ожидается сильный ливневый дождь. Однако со среды дожди должны прекратиться.

«Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс», — пояснил он.

Подобная погода ждет и Калмыкию, где ожидается дождь, гроза, сильный ветер, нехарактерные для этого засушливого региона, а также Челябинскую и Свердловскую области.

При этом ряд в ряд регионов придет волна тепла: температура но 6-8 градусов выше нормы ожидаются в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии.

Ранее ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек. Улицы во многих районах полуострова парализованы, локально подтоплены дома, а спасатели эвакуируют жителей из отдельных поселений.