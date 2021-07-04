В Москве власти отреагировали на скандал с врачами, которые рылись в вещах ветерана

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы заявили, что сотрудники «скорой», которые рылись в вещах ветерана во время вызова, были из коммерческой организации, и к Московской станции скорой помощи им. Пучкова отношения не имеют. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи им. А. С. Пучкова», — заверили в депздраве.

В ведомстве также добавили, что на станции им. А. С. Пучкова не получали обращений от родственников пациента по данному инциденту. При этом руководство станции направило данные о произошедшем организации, выполнявшей вызов, для установления всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник скорой помощи обыскивал вещи пенсионера на вызове. Инцидент произошел 3 июля на улице Нагорная.

Медики приехали на вызов к ветерану Великой Отечественной войны. Пока фельдшер работала с пожилым мужчиной, другой сотрудник скорой помощи обыскивал прикроватный столик и карманы висящего на стуле пиджака.

Внук ветерана заявил, что медицинский работник оправдался тем, что искал паспорт. Он добавил, что заявлять в полицию о произошедшем не будет, однако свяжется с руководством сотрудника и попросит об увольнении медработника.

Дочь ветерана, увидев на камере действия сотрудника, сразу позвонила в квартиру. В ходе телефонного разговора она попросила не «шариться» у пенсионера по карманам и вести себя корректно.