В Госдуме предложили компенсировать расходы граждан на ЖКХ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заявил, что правительство России может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает URA.RU.

«Тут либо вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тывы — чтобы региональные власти снизили тарифы», — отметил он.

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в России повысятся. Изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, отметили в ФАС.

Средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4% по итогам года. В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не будут превышать обозначенного предельного уровня, сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что долги россиян за электроэнергию выросли по итогам четырех месяцев этого года до 75,5 млрд рублей — в Госдуме предлагали списать долги граждан как безнадежные.