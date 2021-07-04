Инфекционист допустил введение локдауна из-за коронавируса в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что власти начнут вводить локдауны, если к середине июля ситуация с коронавирусом в России не стабилизируется. Об этом сообщает URA.RU.

«По сути, это как на военном положении идет борьба с возбудителем. Именно поэтому мы близки к локдауну. Если принятые меры не дадут результата к середине месяца, и не начнется положительная динамика, будет ужесточение», — сказал он.

По мнению врача, сценарии с ужесточением мер «уже прописаны» и, если положение не улучшится, правительство «должно действовать».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, чтобы вопрос локдауна в России даже не обсуждался, всем необходимо пройти вакцинацию.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. В Москве уровень заболеваемости в три раза выше, чем в среднем по стране, указал пресс-секретарь. Большая нагрузка на систему здравоохранения наблюдается и в других регионах, власти принимают меры для борьбы с пандемией.