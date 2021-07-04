СК попросит арестовать мэра Лобни по делу о злоупотреблении полномочиями

Следователи собираются попросить суд заключить под стражу мэра Лобни Евгения Смышляева, который ранее был задержан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Следователи намерены заявить в суд ходатайство об избрании в отношении Смышляева меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал источник.

Глава города Лобня в Московской области Евгений Смышляев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и был задержан. Помимо этого, его также подозревают в причастности к другим коррупционным преступлениям.

Евгения Смышляева избрали главой Лобни в 2017 году по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность. Он родился в 1983 году. В 2004 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «Экономика». В 2012 году поступил на муниципальную службу в администрацию города.