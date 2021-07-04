Трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо в Саратовской области

В Саратовской области трехлетний ребенок выстрелил себе в лицо из травматического пистолета, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в городе Балаково поздно вечером 3 июля. По словам родителей, мальчик играл с оружием, заряженным свето-шумовыми пулями.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, в настоящее время решатся вопрос о его транспортировке в Саратов для проведения операции.

В ситуацию лично вмешался глава Балаковского района Сергей Грачев.

По факту произошедшего правоохранители организовали проверку, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ребенок получил ранение из травматического пистолета в Подмосковье.