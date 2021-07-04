Россиянам рассказали, как войти в рабочий процесс после отпуска

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, как комфортно выйти из отпуска на работу. Об этом сообщает RT.

По его словам, стоит так провести отпуск, чтобы соскучиться по труду и войти в рабочий процесс с максимально позитивным настроем.

Психотерапевт считает, что легче всего возвращаться после отдыха на работу тем людям, которые получают удовольствие от своей деятельности.

В свою очередь клинический психолог Михаил Хорс заявил, что нужно разрешить себе испытывать стресс после возвращения из отпуска, а не пытаться от него избавиться.

«Конкретный совет такой — не наваливать на себя обязательств. Понять, что есть период после отпуска напряженный, он обязательно будет. И понятно, что в этом состоянии адаптации к работе после отпуска будет пониженная работоспособность. Вот опять — разрешить себе эту пониженную работоспособность. Писать план на день не из десяти пунктов, а из трех», — сказал он.

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