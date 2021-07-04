Россияне назвали доктора Хауса и Тони Старка идеальными руководителями

Россияне чаще всего называют идеальными руководителями персонажа комиксов Marvel Тони Старка (Железный человек) и главного героя одноименного сериала доктора Хауса. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob, сообщает РБК.

В опросе приняли участие 1 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России старше 18 лет.

Железного человека назвали идеальными боссом 7% опрошенных. В текущем году он занял первое место, сместив доктора Хауса, который набрал 6% и оказался на второй строчке.

Бронза досталась главному герою франшизы «Пираты Карибского моря» Джеку Воробью, который набрал 4% голосов. 3% получила Людмила Прокофьевна (Мымра) из советского фильма «Служебный роман».

В июне по результатам другого социологического исследования стало известно, что в число любимых поэтов россиян вошли Сергей Есенин, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов.