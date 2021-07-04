Врачи рассказали, как отличить проявление сезонной аллергии от коронавируса

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как отличить проявление сезонной аллергии от коронавирусной пневмонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сама по себе сезонная аллергия — это, как правило, насморк с зудом в носу, покраснение глаз, также с зудом. Самый характерный симптом при аллергии — это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида. При нем сразу начинается сухой кашель, температура, которые, наоборот, не характерны для аллергии и являются сигналом для того, чтобы сдать анализы», — пояснил он.

В свою очередь врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер уточнила, что для сезонной аллергии характерны конъюнктивит, заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель, возможное слезотечение. При этом она отметила, что коронавирус также может начинаться с подобных симптомов, как и любое ОРВИ.

По ее словам, главной отличительной чертой аллергической реакции является зуд в носовой полости и глазах. Кроме того, для аллергиков не характерно повышение температуры выше 37,5°C.

Польнер добавила, что появление любых подозрительных симптомов должно стать основанием сдать ПЦР-тест, чтобы убедиться в отсутствии коронавируса.

Ранее директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов рассказал о порядке вакцинации для аллергиков.