Мясников опроверг распространенный миф о вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в своем Telegram-канале, почему после вакцинации от коронавируса не стоит опасаться антитело-зависимого усиления инфекции.

Прежде всего он обратил внимание на то, что это явление представляет собой «парадоксальное усиление инфекции» после того, как к нему появляются антитела. По словам Мясникова, ученые столкнулись с подобными феноменом в 2002 году с вирусной пневмонией, когда ученые проводили эксперименты на грызунах.

«Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», — рассказал специалист.

Он добавил, что за распространением ложной информации о возможности массового проявления антитело-зависимого усиления инфекции стоят представители так называемых «околомедицинских кругов».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших.