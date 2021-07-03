Ярослава Кузьминова освободили от должности ректора ВШЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярослава Кузьминова от должности ректора Высшей школы экономики. Распоряжение было размещено на официальном интернет--портале правовой информации.

«Освободить Ярослава Ивановича Кузьминова от должности ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по его просьбе», — следует из документа.

2 июля ректором ВШЭ назначили Никиту Анисимова. Он с 2002 по 2013 год работал в МГУ на различных должностях. В 2011–2013 годах находился на посту проректора университета.

До этого Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики. Кузьминов объяснил принятое решение желанием заниматься научной деятельностью и проектной работой. По его словам, должность ректора не должна навечно оставаться за одним человеком, и он «не хочет стареть» на этом посту.