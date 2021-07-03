Курьеров на велосипедах в Москве могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД

Столичная Госавтоинспекция планирует законодательно обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

«Статистика показывает, что данная категория [курьеры на велосипедах] у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо сейчас будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах», — сказал он.

В сентябре сообщалось о том, что число ДТП с участием велосипедистов в Москве выросло на 37% по сравнению с прошедшим годом.