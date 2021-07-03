Диетолог рассказала, какую малину лучше не покупать

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как правильно выбрать малину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, следует покупать сухую ягоду, так как пустившая сок малина быстро лишится своих вкусовых качеств. По этой же причине следует мыть ягоду только перед употреблением.

«Важен аромат: чем слаще малина, тем он сильнее выражен. Желтоплодная малина ничуть не уступает по степени сладости красной ягоде», – сказала диетолог.

Также приобретать малину не надо в контейнере, который не пропускает воздух.

По словам специалиста, не следует покупать ягоду, на которой имеется плесень: даже если подпорченную малину будут использовать для варенья, вкус домашней заготовки будет испорчен.

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