Белгородцы сравнили памятник Шурику и Лиде с воронежской Аленкой

Жители Белгородской области раскритиковали новый памятник героям фильма «Операция Ы», открытый в селе Ютановка, сообщает «Бел.Ru».

Памятник был открыт в новом молодежном арт-пространстве «Студенческая аллея», на реализацию которого было выделено около 1 млн рублей. При этом сами жители области памятником остались недовольны и начали сравнивать его с известной нововоронежской Аленкой, которая также вызвала негативную реакцию.

Так, в комментариях к публикации в Telegram-канале «Белгород №1», белгородцы назвали появившийся памятник «уродством» и предложили жителям района «написать заявление в прокуратуру». При этом некоторые даже выразили мнение, что у «Аленушки» в Нововоронеже «художественный уровень» был выше.

18 декабря 2020 года в Нововоронеже открыли памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка, однако местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник. Впоследствии бизнесмен, купивший памятник, сообщил о планах установить его недалеко от Воронежа.

В июне текущего года «сестра Аленки» появилась в Ростове-на-Дону — так местные жители назвали памятник девушке с веслом.