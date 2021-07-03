Назван способ, как обезопасить себя от мошенников

Владельцам телефонов и ноутбуков следует заклеивать фронтальные камеры, чтобы не стать жертвами мошенников. Об этом сказал руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, злоумышленники легко могут получить доступ к камере устройств. Через камеры киберпреступники собирают информацию о пользователе, чтобы в дальнейшем похитить у него деньги или шантажировать.

Специалист отметил, что индикатор камеры может не реагировать на подключение третьих лиц, поэтому следует всегда заклеивать камеру.

Кочергин также добавил, что если воспользоваться флешкой с троянским вирусом, то мошенники могут получить доступ к компьютеру, и об этом сложно будет узнать, пока хакеры не начнут шантажировать.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев назвал главные схемы кибермошенников.