Германия рекомендовала смешивать вакцины от коронавируса

Получившие первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca «должны получить мРНК-вакцину в качестве второй дозы независимо от их возраста», заявили в постоянном комитете по вакцинации Германии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Таким образом, немцам рекомендовано получать первую дозу препарата AstraZeneca, а вторую — вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna. Как уточнили в комитете, в таком случае иммунный ответ «значительно лучше», чем при получении двух доз одного производителя.

Ранее представитель консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахим Хормбах заявлял, что Всемирная организация здравоохранения в настоящий момент не готова дать общую рекомендацию, связанную с комбинированием разных вакцин против коронавирусной инфекции. По словам представителя ВОЗ, полученные результаты уже обнадежили, однако сейчас идут дополнительные исследования.