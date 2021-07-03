Катер ЧМФ России направился к терпящему бедствие украинскому судну в Черном море

Украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия в Черном море, ракетный катер Черноморского флота принял сигнал и направился к судну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592»», — говорится в сообщении.

На борту рыболовецкого судна находятся 4 человека. Украинское судно приписано к порту Очаков.

По словам капитана «ОД-2592», у катера отказал двигатель, он обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

В настоящее время в районе инцидента находятся ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота и пограничный корабль «Безупречный» ФСБ России.