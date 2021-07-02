Ректором ВШЭ назначили Никиту Анисимова

Никиту Анисимова, который до этого руководил Дальневосточным федеральным университетом, назначили на должность ректора Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

Распоряжение о назначении было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Ярослав Кузьминов, занимавший пост ректора университета с самого момента его основания в 1992 году, избран новым научным руководителем вуза», — уточняется в сообщении.

Анисимов с 2002 по 2013 год работал в МГУ на различных должностях. В 2011–2013 годах находился на посту проректора университета. В 2013 году он перешел в столичный Университет машиностроения, где был проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора. С 2015 года возглавлял Дальневосточный федеральный университет.

1 июля Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики. Кузьминов объяснил принятое решение желанием заниматься научной деятельностью и проектной работой. По его словам, должность ректора не должна навечно оставаться за одним человеком, и он «не хочет стареть» на этом посту.