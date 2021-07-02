Летние корпоративы проведут менее 20% российских компаний

Только 16% российских работодателей планируют провести корпоратив этим летом, сообщили «Газете.Ru» в Службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В условиях третьей волны пандемии лишь 16% респондентов, работающих в различных компаниях, заявили о том, что их работодатель планирует провести летний корпоратив», — говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, более трети (38%) компаний, которые намерены провести корпоратив, организуют его в формате похода или пикника. Еще 37% повезут сотрудников на базы отдыха или загородные отели.

«Среди прочих мест чаще всего рассматриваются речные прогулки на корабле, яхте, теплоходе», — отмечают в hh.ru

Самым важным моментом на корпоративе для большинства опрошенных (65%) стали разнообразные еда и напитки. Кроме того, 61% респондентов предпочтут отдыхать с коллегами на свежем воздухе. А вот наличие алкогольных напитков волнует меньшую часть сотрудников: 61% назвали этот фактор не важным. Отсутствие руководства компании также не играет роли для сотрудников (59%).



67% работников не волнует и какая приглашенная звезда будет петь на корпоративе.

«Но если выбирать из представителей российской эстрады, тройку лидеров составляют группа Би-2 (22%), Руки Вверх (18%) и Little big (15%). Причем молодые сотрудники предпочли больше группу Руки Вверх, а старшие – Би-2», — сообщили в hh.ru.

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