В сети появилось видео клоунов, толкающих микроавтобус в центре Москвы

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Жители столицы обратили внимание на группу клоунов Большого Московского цирка, которые толкали заглохший микроавтобус на Тверской улице Москвы. Один из них прислал видео инцидента Telegram-каналу «Подъем».

На кадрах видно, как часть артистов пытается протолкнуть автомобиль к обочине, в то время как клоунесса в костюме королевы держит треугольный знак аварийной остановки, а другие участники группы пытаются показать водителям, чтобы они объехали машину.

Автор видеоролика останавливается в конце, чтобы помочь артистам.

Весной в Марселе полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать нелегальный карнавал в центре города. При этом участниками мероприятия стали больше шести тысяч человек. Почти никто из них не носил маски и не соблюдал дистанцию. Изначально люди собрались на площади Жана Жореса, после они перешли на улицу Канбьер, где начали жечь костры.