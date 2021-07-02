Частичное обрушение здания произошло в американском городе Буффало

Аварийные бригады прибыли на место частичного обрушения здания в центре города Буффало в северо-западной части американского штата Нью-Йорк. Об этом сообщает Insider Paper.

Обломки здания упали на автомобиль, припаркованный рядом. Обрушившееся здание было нежилым. В полицию поступила информация о происшествии в 10.45 по местному времени.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В социальных сетях также появилось видео, в котором видны последствия обрушения.

На кадрах показано, что место обрушения оцеплено и там работают оперативные службы. Причина инцидента сейчас не называется.

Ранее возросло число жертв обрушения жилой высотки во Флориде. По словам главы округа, еще 145 человек значатся пропавшими без вести. В настоящее время разбор завалов на месте рухнувшего здания продолжается.