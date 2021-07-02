Мигрантам запретят работать в Калининграде таксистами, пекарями и учителями

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, согласно которому в регионе запретят иностранным гражданам работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, быть водителями общественного транспорта и преподавателями, передает РИА «Новости».

Речь в том числе идет о таких видах деятельности, как работа в такси, предоставление временного жилья, трудоустройство и подбор персонала, сфера образования, также дошкольного.

Соответствующее постановление вступит в силу через три месяца и будет действовать год.

Ранее в пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что с 1 июля посещение автобусных групповых экскурсий стало возможным только для вакцинированных от COVID–19 или имеющих отрицательный ПЦР-тест туристов.