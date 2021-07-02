Вирусолог рассказал об особенности индийского штамма коронавируса

Штамм коронавируса «дельта», более известный как индийский штамм, реже поражает рецепторы верхних дыхательных путей, а чаще — желудочно-кишечный тракт. Об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, это связано с особенностями штамма.

«Это может происходить в силу индивидуальных особенностей этого штамма. Штамм плохой, заразный, главное, что хочу сказать, сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово, «Спутником V», — добавил Викулов.

Ранее сообщалось, что потеря обоняния и сухой кашель встречаются у заболевших индийским штаммом реже.

Вирусологи предупреждают, что заболевшие индийским штаммом стали выделять больше частиц инфекции: если раньше переносчик инфекции заражал 2-3 человек, то заболевший индийским вариантом коронавируса может передать болезнь 5-6 людям.