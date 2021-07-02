В Словакии разыграют до 2 миллионов евро среди привившихся от COVID-19

Национальный совет (парламент) Словакии утвердил предложение вице-премьера и главы Минфина страны Игора Матовича о денежной мотивации жителей республики к вакцинации против COVID-19. Планируется, что каждую неделю среди прошедших вакцинацию будут разыгрывать до 2 миллионов евро, передает телеканал TA3.

Среди людей, привившихся от коронавируса, устроят лотерею с призовым фондом в 2 миллиона евро, а также правительство поддержит соотечественников, которые смогли убедить других в необходимости вакцинироваться.

За каждого направленного в центры вакцинации в возрасте до 50 лет они смогут получить 30 евро, в возрасте от 50 до 60 лет — 60 евро, а за тех, кому более 60 лет — 90 евро.

Вознаграждение за привлечение к вакцинации будут выплачиваться за тех, кто сделал прививки в период с 1 июля до конца октября 2021 года.

Одновременно с этим будет вестись еженедельная лотерея. Власти допустили, что подобную практику в дальнейшем продолжат.

Ранее ВОЗ спрогнозировала распространение опасного штамма коронавируса в Европе. По словам специалиста, именно индийский штамм вызывает наибольшую обеспокоенность, так как он заразнее «оригинального» коронавируса и опасен даже для людей с иммунитетом.