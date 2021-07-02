Британские врачи впервые в мире зафиксировали вертикальный перелом члена

Врачи Великобритании зафиксировали первый в мире известный случай вертикального перелома члена у 40-летнего мужчины из Йорка. Об этом сообщает Daily Mail.

Его половой орган сильно изогнулся во время секса и был поврежден. По данным издания, в результате инцидента у основания члена мужчины образовалась трехсантиметровая трещина. У него поврежден защитный слой вокруг эректильной ткани, который перекачивает кровь в эту область.

Медики, лечившие пациента, рассказали об этом в отчете о болезни в British Medical Journal. По их словам, все ранее зафиксированные переломы полового члена были горизонтальными.

Отмечается, что в пенисе нет костей, но подобные травмы могут вызывать болезненный отек. Однако после полугода лечения, заявили врачи, мужчина может достичь «эрекции того же качества, что и до травмы».

При этом у пациента не было зафиксировано искривления полового органа или рубцов.

Ранее специалисты Индианского университета в США выяснили, что жесткий секс в тех или иных формах практикует большинство молодых людей, и им это нравится. При этом 50-80% респондентов отнесли к жесткому сексу удушение, хватание за волосы, шлепки, пощечины, укусы, царапины. Менее половины согласились, что для грубого секса характерно бросать партнера на кровать и разрывать на нем одежду, бить кулаками. Лишь 17% включили сюда принуждение к половому акту.

Лишь 1,3% отметили, что не получили от грубого секса никакого удовольствия. 14% нашли в нем что-то приятное, 46% остались вполне довольны, а 39% были в восторге — то есть, почти каждый, кто занимался жестким сексом, в той или иной степени испытал от него удовольствие.