Россиянам рассказали, что должен проверить врач перед прививкой от COVID-19

В министерстве здравоохранения России выпустили памятку о том, какие этапы медицинского обследования нужно пройти перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что в первую очередь врач должен провести стандартный осмотр пациента, включая проверку глотки. Кроме того, необходимо измерение температуры и уровня кислорода в крови (сатурация), артериального давления, пульса и прослушивание дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Также важным этапом является сбор анамнеза, включая вопросы о перенесенных заболеваниях, наличии аллергии, онкологии и хронических болезней.

Кроме того, медику необходимо уточнить, контактировал ли пациент за последние 14 дней с зараженными коронавирусной инфекцией.

Ранее руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен заявила, что в ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавирусной инфекции двумя дозами одной вакцины, так как последствия применения разных вакцин пока не изучены.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».