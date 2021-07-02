В России за сутки выявлено 23 218 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 23 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперштаба по контролю и мониторингу заболеваемости.

Всего за время пандемии в стране выявлено 5 561 360 случаев.

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6 893. Наименьшее за сутки выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области — по 23, Чукотском автономном округе — 14, в Ненецком автономном округе — 8.

По данным на 2 июля, в России зафиксирован антирекорд по числу погибших от коронавируса — 679 человек. Днем ранее зафиксировали 672 летальных случая. Общее число смертей с начала пандемии достигло 136 565.

Выздоровели 18 197 человек за сутки — это максимум с 19 февраля.

Ранее россиянам назвали пять основных симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ.