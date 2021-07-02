Россиянам назвали пять основных симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко рассказала, что легкую форму коронавирусной инфекции очень легко перепутать с ОРВИ. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, существует пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции.

Например, потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, повышение температуры тела выше 38,5 градуса, а также чувство нехватки воздуха являются наиболее типичными признаками коронавируса, отметила эксперт.

Ткаченко подчеркнула, что в том случае, если у человека появились такие симптомы, нужно вызывать скорую помощь, чтобы установить точный диагноз при помощи ПЦР-теста.

По мнению руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor, на сегодняшний день не существует медикаментов, эффективно помогающих бороться с COVID-19, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции и препараты, которые борются с симптомами заболевания.

«Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач», — сказала медик.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений составили расширенный список признаков коронавируса нового типа, характерных при ранних стадиях заболевания.