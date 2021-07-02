Милонов предложил давать вакцинированным дополнительные выходные

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил давать дополнительные оплачиваемые выходные за «добровольную вакцинацию» от коронавируса, сообщает RT.

Депутат считает, что для популяризации и увеличения доверия к созданным в России вакцинам нужно улучшить и сделать благоприятными условия вакцинации.

«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. Данная мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации, а также станет дополнительным стимулом для граждан», — считает Милонов.

Депутат убежден, что только вакцинация является действенной мерой против пандемии коронавируса.

Ранее Мишустин поручил вакцинировать чиновников.