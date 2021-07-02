В ФМБА сообщили о более низкой заболеваемости COVID-19 среди аллергиков

Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусом, сообщил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Муса Хаитов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, данные о более низкой заболеваемости коронавирусной инфекцией среди аллергиков появились с самого начала пандемии.

«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – заявил специалист.

Кроме того, по словам Хаитова, зарубежные эксперты считают, что коронавирус не усиливает риск тяжелого течения бронхиальной астмы у пациентов с таким диагнозом.

Ранее в Минздраве сообщили, что почти у всех пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, обнаружен индийский штамм «дельта».

За весь период пандемии в России выявлено более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 135 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».