На Украину вернули Нью-Йорк

Верховная рада поддержала постановление о переименовании поселка Новгородское Донецкой области в пгт. Нью-Йорк, сообщает РИА «Новости».

Уточнятся, что с такой просьбой к депутатам обратилась военно-гражданская администрация региона после инициативы местных жителей, которые просили вернуть поселку историческое название. За законопроект голосовали без обсуждения, он был поддержан 301 голосом в парламенте при 226 необходимых.

Поселение Нью-Йорк основано немецкими переселенцами еще во времена правления Екатериной II. Их потомки в 1920-е были депортированы в Амурскую область, где основали новое поселение.

Поселок в Донецкой области носил название Нью-Йорк до 1951 года — его не переименовывали, пока отношения СССР и США не испортились в результате Холодной войны.

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