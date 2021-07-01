Акула откусила пятку летевшему над Красным морем парасейлеру

На курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парасейлера за ногу, лишив его одной из пяток, сообщает издание Mail Online.

Очевидцы случайно сняли момент на видео — акула появляется совершенно внезапно, и нападение занимает всего несколько секунд.

Сообщается, что местный житель решил полетать на параплане с другом, но они увлеклись и опустились слишком близко к поверхности воды. Одному из мужчин акула откусила часть пятки правой стопы, у него разорваны мышцы и сухожилия, а также диагностировано несколько переломов. Мужчину срочно доставили в военный госпиталь, чтобы прооперировать. Сейчас состояние пострадавшего оценивают как стабильное.

Местные власти объявили о начале расследования, поскольку акулы крайне редко встречаются на мелководье у иорданского побережья. Нападение акулы привлекло много внимания и напугало туристов и местных жителей.

Отмечается, что нападения акул на людей в Красном море не редкость, но обычно случаются южнее, у побережья Египта.

Ранее сообщалось, что череп в половину человеческого роста выбросило на берег в США.